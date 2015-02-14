Минобороны: ситуация в зоне АТО сложная и динамичная, боевики не гнушаются ничем

В своем движении вперед террористы не гнушаются ничем: ведут огонь из ствольной и реактивной артиллерии по мирному населению Донбасса, убивают детей и пожилых людей, бросают в бой все имеющиеся силы, не считаясь с собственными многочисленными потерями, сообщает Минобороны Украины.

Только в течение этого дня бандиты 37 раз открывали огонь по Дебальцево.

"Украинские бойцы стойко держат оборону, прицельным огнем уничтожают вражескую технику, вооружение и личный состав. Так же определенные подразделения сил АТО - танкисты, морские пехотинцы, национальные гвардейцы - на юге Донбасса ведут бой с террористическими группировками в районе Широкино, не позволяют им продвигаться вглубь территории Украины. Огнем артиллерии боевиков населенному пункту нанесены значительные разрушения", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ штабе АТО уверяют, что за сутки не сдана ни одна позиция под ДебальцевоСегодня противник, понеся большие потери в живой силе и технике в районе Дебальцевского плацдарма, встретив достойный отпор от украинских бойцов, начал прибегать к новым методам давления на личный состав.

Боевики за несколько часов до прекращения огня используют свой последний козырь, рассылают СМС-сообщения, пытаются давить на украинских военнослужащих психологически.

"Наши бойцы готовы в дальнейшем давать достойный отпор противнику, который уничтожает мирное население. Просим не реагировать на провокационные заявления террористов. Мы осознаем важность удержания наших позиций, и сдерживаем агрессию боевиков на рубежах, которые закреплены минскими соглашениями", - заявили в министерстве.