Ситуация под Мариуполем остается напряженной, силы АТО пытаются уничтожить танк боевиков в районе Широкино

Ситуация в населенных пунктах под Мариуполем остается достаточно напряженной, но полностью контролируемой украинскими военными.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеВблизи Дебальцево продолжается бой, боевики под прикрытием танков пытались штурмовать силы АТО

"За последнее время боевики осуществили четыре обстрела окраин города из артиллерии и минометов. Также украинскими военнослужащими был зафиксирован пролет вражеского БПЛА неподалеку от линии столкновения. Теперь наши подразделения пытаются уничтожить танк боевиков в районе населенного пункта Широкино и ведут бои за удержание позиций", - говорится в сообщении.