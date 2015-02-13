Ситуация под Мариуполем остается напряженной, силы АТО пытаются уничтожить танк боевиков в районе Широкино
20:45, 13 февраля 2015Война
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Боевики осуществили четыре обстрела окраин города из артиллерии и минометов.
REUTERS
Ситуация в населенных пунктах под Мариуполем остается достаточно напряженной, но полностью контролируемой украинскими военными.
Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
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"За последнее время боевики осуществили четыре обстрела окраин города из артиллерии и минометов. Также украинскими военнослужащими был зафиксирован пролет вражеского БПЛА неподалеку от линии столкновения. Теперь наши подразделения пытаются уничтожить танк боевиков в районе населенного пункта Широкино и ведут бои за удержание позиций", - говорится в сообщении.
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