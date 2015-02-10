В начале наступления под Мариуполем были замечены российские самолеты - Турчинов

Секретарь СНБО Александр Турчинов не исключает применение российской авиации со стороны боевиков.

Об этом он сообщил во время поездки в зону АТО, сообщает Громадське радіо.

«Когда началось наступление под Мариуполем, над городом были замечены российские военные самолеты, которые летели на низких высотах именно на линии российско-украинской границы. К сожалению, мы не можем исключать, что Россия использует в том числе и авиацию», — сообщил он.

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Подразделения Нацгвардии успешно наступают в направлении Мариуполя, - сообщил Александр Турчинов. По его словам, для наступательной операции используется новая военная техника, в том числе и новые «Спартаны» с противотанковыми ракетами.

Напомним, что Александр Турчинов сегодня посетил Мариуполь, где украинские военные отбили у боевиков населенные пункты Коминтерново, Лебединское, Бердянское, Павлополь, Широкино.