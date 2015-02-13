СБУ задержала террориста, который передал украинским военным мед со взрывчаткой

В результате теракта погиб один и были ранены двое военнослужащих, сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что террористом является местный житель, 1951 г.р., который поддерживает действия боевиков и выполняет их задания. Бойцы блокпоста подтвердили, что задержанный СБУ злоумышленник и есть тот самый «пасечник», который передавал им свой «гостинец».

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Во время задержания у злоумышленника была изъята еще одна банка с медом, в которой найден предмет, похожий на тротиловую шашку.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Ранее УНИАН сообщал, что на Донетчине СБУ задержала мужчину по подозрению в наведении артиллерийского огня боевиков на населенные пункты.