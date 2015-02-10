СБУ задержала корректировщика огня боевиков "ДНР"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Служба безопасности Украины задержала в районе Волновахи активного участника террористической организации «ДНР» - корректировщика артиллерийского огня бандформирования «Оплот». Установлено, что с весны прошлого года местный житель, 1966 года рождения, тесно сотрудничал с так называемой «полицией» террористов. Он похищал у местных жителей догогие автомобили, на которые указывали «полицаи», а затем организовывал «розыск» и «возвращение» транспортных средств владельцам за денежное вознаграждение», - отмечают в СБУ.

«После такой проверки «на надежность» боевик был привлечен для сбора разведывательной информации. Информатор имел возможность беспрепятственно перемещаться по Волновахскому району, собирая и передавая террористу «Оплота» по прозвищу «Тихон» координаты мест базирования бронетехники и живой силы украинских подразделений», - говорится в сообщении.

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«Контрразведка СБУ установила, что именно по разведывательной информации, которую передало террористам это лицо, 25 и 29 января этого года незаконные вооруженные формирования осуществили обстрел из артиллерии и систем залпового огня по военной технике сил АТО и по мирным населенным пунктам», - отмечает пресс-служба СБУ.

По данному факту следователи Службы безопасности открыли уголовное производство по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины - «содействие деятельности терористській группе или террористической организации».