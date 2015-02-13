Луганск подвергся мощному обстрелу: есть жертвы

Обстрелу подверглась восточная часть города. В результате попадания снарядов начался пожар вблизи трикотажной фабрики "Лутри", сгорел расположенный на территории автомобиль, сообщает Информатор.

Пострадал молокозавод, ряд жилых домов. Уже известно о трех погибших жителях.

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Также является попадание в район пожарной части вблизи бывшего рынка «Колос». Сообщается о раненых и погибших. Однако нет информации об их количестве.

В 21:45 над городом был замечен летающий объект, предположительно, беспилотник.

После обстрела в восточной части города пропало электричество, но через несколько часов свет был восстановлен.