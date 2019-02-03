Боевики вновь обстреляли Золотое и обвиняют украинских военных

Осуществлены обстрелы детского учреждения и жилых домов мирных жителей.

Вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники совершили очередной обстрел населенного пункта Золотое на временно оккупированной территории Украины для обвинения в этом подразделений Объединенных сил, создавая угрозу жизни мирного населения.

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Как сообщает украинская сторона СЦКК, информационные ресурсы российско-оккупационных бандформирований 31 января и 1 февраля распространили информацию о якобы зафиксированных нарушениях режима прекращения огня со стороны подразделений Вооруженных сил Украины на направлении Золотое-4 - Золотое-5

Однако детальное изучение обстоятельств обстрела свидетельствует о непричастности подразделений Объединенных сил к обстрелу детского учреждения и жилых домов мирных жителей Золотого-5, о которых пытаются заверить своих читателей так называемые СМИ российско-оккупационной власти.

«Ближайшие позиции подразделений Объединенных сил расположены на удалении, что делает невозможным применение СПГ и стрелкового оружия, которые могли бы причинить указанные выше повреждения жилых домов. Кроме того, превышение высот не позволяет вести огонь с позиций Объединенных сил», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что эти факты в очередной раз свидетельствуют о целенаправленных действиях оккупационной администрации и вооруженных формирований РФ по дальнейшему обострению конфликта, нежелание соблюдать режим прекращения огня во время перемирия и сознательное невыполнение Минских договоренностей.