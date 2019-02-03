Сутки на Донбассе: в результате вражеских обстрелов ранены двое украинских бойцов

По данным разведки, 2 февраля двое оккупантов были уничтожены, четверо получили ранения.

За минувшие сутки, 2 февраля, российские оккупационные войска десять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе - один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, в Результате преступных вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций ВСУ велись:

- из стрелкового оружия – в районе поселка Широкино;

- из крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Красногоровка;

- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции:

- из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе хутора Вольный;

- трижды из минометов калибра 82 мм, БМП-1, стрелкового оружия – в районе населенного пункта Луганское;

- из крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Крымское;

- дважды из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Майское.

Украинские подразделения, которые оборонялись, подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки, 2 февраля, двое оккупантов уничтожены, четверо получили ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Накануне сообщалось, что военнослужащий разведывательного взвода одного из подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады, который исчез 23 января, попал в плен к боевикам.