Боевики на Донбассе обстреляли позиции Объединенных сил, одного военного ранили

Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

На протяжении сегодняшних суток боевики российско-оккупационных войск шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил, один украинский военный получил ранение.

Читайте такжеРоссийско-оккупационные войска активизировали на Донбассе деятельность ДРГ и "снайперскую войну" - Тымчук

Как сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия возле поселка Луганское и дважды из автоматических гранатометов возле населенного пункта Травневое. Также позиции украинских войск были обстреляны в районе хутора Вильный из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции украинских защитников из стрелкового оружия возле поселка Широкино и из крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Красногоровка.

"Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сводке.