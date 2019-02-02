За сутки боевики пять раз нарушили "режим тишины" и понесли потери

Оккупанты дважды применяли оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

За сутки, 1 февраля, российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Читайте такжеПоявилось видео сокрушительного удара ВСУ на Донбассе

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, боевики вели обстрелы из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под вражеский обстрел попали защитники Павлополя, Красногоровки, хутора Вольный и Крымского.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки, 1 февраля, двое оккупантов уничтожены, двое получили ранения", - говорится в сообщении.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Как сообщал УНИАН, отдельный отряд специального назначения "Азов" вернулся на передовую в зоне ООС.