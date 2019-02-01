Сутки на Донбассе: боевики вели огонь в районе четырех населенных пунктов, один боец ранен

По данным разведки, 31 января, один оккупанта уничтожен, двое получили ранения.

31 января российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня. В двух обстрелах противник применял запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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"В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: дважды из минометов калибра 82 мм., БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов – в районе поселка Пески", - говорится в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял наши позиции из минометов калибра 82 мм. и гранатометов – в районе населенного пункта Кряковка; из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Крымское; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе Хутора Вольный; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Станицы Луганской.

В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь, применяя дежурные огневые средства. По данным разведки, 31 января, один оккупанта уничтожен, двое получили ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал.