Офицер ВСУ показал ликвидированных на Донбассе в январе боевиков (фото)
18:35, 31 января 2019Война
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Офицер заявил, что за последние несколько дней бойцы ООС ликвидировали значительное количество оккупантов.
Боевик "Войска Донского" Александр Бурцев / фото Анатолий Штефан Штирлиц, Facebook
В сети показали фото и обнародовали имена нескольких ликвидированных в январе боевиков.
Информацию обнародовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц».
В период с 1 по 8 января ликвидировали члена НВФ Александра Бурцева 1968 года рождения. Боевик из Антрацита воевал на стороне оккупантов в составе незаконного формирования «Великое войско Донское».
Боевик Александр Бурцев / фото Анатолий Штефан Штирлиц, Facebook
Также 13 января был убит Бесклетко Роман 1999 года рождения, боевик из «7 омсбр». Родной город – Иловайск.
Боевик "ДНР" Роман Бесклетко / фото Анатолий Штефан Штирлиц, Facebook
Анатолий Штефан добавил, что за последние несколько дней бойцы ООС ликвидировали значительное количество оккупантов.
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