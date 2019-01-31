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Офицер ВСУ показал ликвидированных на Донбассе в январе боевиков (фото)

18:35, 31 января 2019
Война
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Боевик "Войска Донского" Александр Бурцев / фото Анатолий Штефан Штирлиц, Facebook

Информацию обнародовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц».

В период с 1 по 8 января ликвидировали члена НВФ Александра Бурцева 1968 года рождения. Боевик из Антрацита воевал на стороне оккупантов в составе незаконного формирования «Великое войско Донское».

Боевик Александр Бурцев / фото Анатолий Штефан Штирлиц, Facebook

Также 13 января был убит Бесклетко Роман 1999 года рождения, боевик из «7 омсбр». Родной город – Иловайск.

Боевик "ДНР" Роман Бесклетко / фото Анатолий Штефан Штирлиц, Facebook

Анатолий Штефан добавил, что за последние несколько дней бойцы ООС ликвидировали значительное количество оккупантов.

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Теги: #боевики#потери