Офицер ВСУ показал ликвидированных на Донбассе в январе боевиков (фото)

Офицер заявил, что за последние несколько дней бойцы ООС ликвидировали значительное количество оккупантов.

В сети показали фото и обнародовали имена нескольких ликвидированных в январе боевиков.

Информацию обнародовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц».

В период с 1 по 8 января ликвидировали члена НВФ Александра Бурцева 1968 года рождения. Боевик из Антрацита воевал на стороне оккупантов в составе незаконного формирования «Великое войско Донское».

Также 13 января был убит Бесклетко Роман 1999 года рождения, боевик из «7 омсбр». Родной город – Иловайск.

Анатолий Штефан добавил, что за последние несколько дней бойцы ООС ликвидировали значительное количество оккупантов.