На Донбассе оккупанты продолжают применять запрещенное Минскими договоренностями вооружение

Ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

На Донбассе за текущие сутки оккупанты дважды обстреляли позиции украинских войск.

Об этом пресс-центр операции Объединенных сил информирует в Facebook.

Читайте также"Кладбище ржавой техники": журналисты показали позиции украинских военных вблизи Донецка (фоторепортаж)

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник два раза обстрелял позиции наших войск. В одном из обстрелов противник применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Кряковка из минометов калибра 82 мм и из гранатометов", - говорится в сообщении.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли из БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции украинских защитников в районе населенного пункта Пески.

В результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, отметили в пресс-центре.