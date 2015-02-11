Очевидцам удалось снять, как по Донецку идет колонна артустановок боевиков "Гвоздика" (видео)
15:52, 11 февраля 2015Война
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Авторы видео утверждают, что зафиксировали колонну САУ “Гвоздика”.
САУ "Гвоздика" в Донецке / Скриншот
В сети Интернет появилось видео, на котором видно, как по Донецку идет колонна самоходных артиллерийских установок (САУ) "Гвоздика", принадлежащая боевикам.
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Авторы видео утверждают, что зафиксировали колонну САУ “Гвоздика” сегодня, 11 февраля, по дороге в жилом квартале Петровского района.
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