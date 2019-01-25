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Боевики на Донбассе обстреляли автомобиль ВСУ, есть погибший и раненые

12:28, 25 января 2019
Война
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В результате попадания ракеты есть погибший / фото УНИАН

Сегодня боевики российско-оккупационных войск обстреляли автомобиль Вооруженных сил Украины, в результате чего погиб один военнослужащий, четверо получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк сообщил во время брифинга об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил.

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"Сегодня утром в районе населенного пункта Екатериновка, что на Луганском направлении, российско-оккупационные войска коварно обстреляли из ПТРК автомобиль украинских защитников, в результате чего один военнослужащий погиб, четверо получили ранения", - сказал Гуцуляк.

По его словам, в ответ украинские военные применили дежурные огневые средства, нанеся противнику потери.

Напомним, противотанковая управляемая ракета попала 16 января в машину украинских военных на Донбассе.

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Теги: #Донбасс#Россия#война#ракета