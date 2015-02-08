Боевики обстреляли окрестности Мариуполя: погиб один военный, двое ранены

Об этом сообщил пресс-офицер сектора ”М” Дмитрий Чалый, мариупольский сайт «0629».

”При обстрелах Новоселовки огонь велся как по позициям ВСУ, так и по жилым домам. Один военнослужащий погиб, двое получили ранения. Информация по разрушениям и жертвам в поселке выясняется. На 9 утра информации о нападениях на позиции ВСУ в секторе ”М” нет. Ситуация контролируется”, - сказал Чалый.

Читайте такжеВ Мариуполе слышна канонада: боевики обстреливают Павлополь По его словам, сегодня, начиная с 05.10, из разных видов оружия террористами были обстреляны Гнутово, Николаевка и Новоселовка.