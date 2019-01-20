В Минобороны отчитались о ситуации на Донбассе

С начала суток на линии боевого соприкосновения зафиксирован один обстрел украинских позиций в районе поселка Гнутово.

С начала текущих суток, по состоянию на 11:00, на линии боевого соприкосновения со стороны противника зафиксирован один обстрел украинских позиций в районе поселка Гнутово Донецкой области из крупнокалиберного оружия.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал исход войны на Донбассе

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник.

«Ночью враг из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстрелял наши позиции в районе поселка Гнутово, по состоянию на настоящее время потерь в рядах Объединенных сил нет», - отметил он.

Также он отметил, что ситуация на линии соприкосновения находится под полным контролем украинских военных.

Как сообщал УНИАН, 19 января российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня.