У Путина оценили риск заморозки конфликта на Донбассе

В Кремле надеются, что парламент в Украине возглавит "партия мира и дипломатии".

В России считают, что выборы президента и в Верховную Раду Украины весной определят, будет ли конфликт на Донбассе "заморожен на долгие десятилетия" или его удастся урегулировать.

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Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью АиФ.

Руководство РФ надеется, что парламент в Украине возглавит "партия мира и дипломатии".

"Это будет зависеть от Киева, от того, будет ли там у власти партия войны. В этом случае шансов на то, что конфликт прекратится, нет. Напротив, если будет партия мира и дипломатии, тогда есть шанс", - заявил Песков.

Ранее в группе "Информационное сопротивление" сообщили, что оккупанты пообещали владельцам "паспортов ЛДНР" российское гражданство.