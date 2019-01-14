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Раны войны: стали известны подробности ранения двух бойцов ООС на Донбассе (видео)

20:07, 14 января 2019
Война
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Автоматы, пулеметы, гранатометы и минометы - война на Востоке продолжается, и боевики никак не угомонятся даже во время перемирия.

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"У нас двое раненых в районе Марьинки и Красногоровки. Одного задело автоматной очередью, другого ранил снайпер", - говорится в сюжете 2+2.

Военный Андрей рассказал, как эвакуировал раненого товарища. Плечо бойца задела пуля снайпера. Сразу после снайперского огня позиции украинских военных обстреляли из минометов.

Как сообщалось, 13 января около 19:00 в районе н. п. Калиново на Донбассе силы ООС уничтожили вражескую технику.

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Теги: #военные#Донбасс#раненые