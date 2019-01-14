На Донбассе сегодня один украинский военный погиб, двое ранены - пресс-центр ООС

Оккупанты пять раз обстреляли украинские позиции.

На Донбассе с начала текущих суток один военный Вооруженных сил Украины погиб, двое получили ранения.

Об этом говорится в сводке по состоянию на 18:00 пресс-центра операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

За текущие сутки, в период с 00:00 до 18:00, боевики пять раз обстреляли позиции украинских войск.

Читайте такжеВчера оккупанты обстреливали силы ООС на всех направлениях, но понесли существенные потери

"В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" враг вел обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка, из гранатометов - вблизи поселка Павлополь, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Старогнатовка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Чермалык", - заявили в пресс-центре.

"В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противником велся обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Гладосово", - говорится в сообщении.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения", - отметили в штабе.

При этом сказано, что украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая условия полного прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.