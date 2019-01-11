Боевики на Донбассе трижды обстреляли украинских военных из минометов и гранатометов

По данным разведки, 10 января, один боевик был уничтожено и двое ранены.

За прошедшие сутки, 10 января, российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинских военных.

При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook.

"Враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов по позициям украинских военных в районе населенного пункта Желтое на Луганском направлении, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Водяное и Павлополь на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

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В результате обстрелов российско-оккупационных войск за минувшие сутки ни один украинский военный не пострадал.

В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

"По данным разведки, 10 января, один оккупант был уничтожен и двое ранены", - добавили в штабе ООС.

Также отмечается, что в течение текущих суток боевики огонь не открывали.

Напомним, в течение предыдущих суток, 9 января, пророссийские боевики два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.