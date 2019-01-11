Боевики на Донбассе трижды обстреляли украинских военных из минометов и гранатометов
За прошедшие сутки, 10 января, российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинских военных.
При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook.
"Враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов по позициям украинских военных в районе населенного пункта Желтое на Луганском направлении, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Водяное и Павлополь на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.
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В результате обстрелов российско-оккупационных войск за минувшие сутки ни один украинский военный не пострадал.
В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.
"По данным разведки, 10 января, один оккупант был уничтожен и двое ранены", - добавили в штабе ООС.
Также отмечается, что в течение текущих суток боевики огонь не открывали.
Напомним, в течение предыдущих суток, 9 января, пророссийские боевики два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.