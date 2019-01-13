Сутки на Донбассе: ВСУ ликвидировали одного оккупанта в ответ на провокации

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

За минувшие сутки, 12 января, российские оккупационные войска на востоке Украины трижды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник открывал огонь из БМП-1 по украинским позициям в районе поселка Новотошковское, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе хутора Вольный и из гранатометов и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка на Донецком направлении.

Подразделения ОС в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 12 января, один оккупант погиб и один получил ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Как сообщал УНИАН, 11 января на Донбассе российско-оккупационные войска семь раз обстреляли позиции Объединенных сил, двое украинских военнослужащих получили ранения.