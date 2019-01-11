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На Донбассе боевики 5 раз обстреливали позиции ВСУ, ранен военный

19:27, 11 января 2019
Война
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Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения / фото УНИАН

На протяжении суток, в период с 00.00 до 18.00, боевики российско-оккупационных войск 5 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

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«Враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка на Донецком направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Водяное, Лебединское, дважды Гнутово на Мариупольском направлении», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

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Теги: #Донбасс#война