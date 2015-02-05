В течение суток в зоне АТО погибли пять военных, 29 - ранены

13:45, 05 февраля 2015
Война
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Из-за боевых столкновений с боевиками, украинская армия потеряла 5 военных.

REUTERS

В течение суток на Донбассе погибли пять военнослужащих, 29 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

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"Из-за боевых столкновений и атак мы потеряли пять наших воинов, еще 29 получили ранения разной степени", - сказал Лысенко.

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