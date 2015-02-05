В течение суток в зоне АТО погибли пять военных, 29 - ранены
13:45, 05 февраля 2015Война
854 0
Из-за боевых столкновений с боевиками, украинская армия потеряла 5 военных.
REUTERS
В течение суток на Донбассе погибли пять военнослужащих, 29 получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеВ Донецком аэропорту найден живым украинский военнослужащий - штаб АТО
"Из-за боевых столкновений и атак мы потеряли пять наших воинов, еще 29 получили ранения разной степени", - сказал Лысенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter