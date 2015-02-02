На Донбассе погиб "личный враг Путина" Иса Мунаев

На Донбассе погиб "личный враг Путина", бригадный генерал вооруженных сил ЧРИ Мунаев Иса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины, командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

По словам Семенченко, в Дебальцево назревал очередной котел - террористы и войска РФ пытались прорвать линию ротных опорных пунктов в районе Чернухино.

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"Работали грады, выходили танки на прямую наводку, работали минометы, постоянные атаки на опорные пункты стали беспрерывными. Сказки о "нашем контроле" над Углегорском закончились серьезными боями, в которых погибли 4 бойцов "Донбасса " и 12 воинов ВСУ. В решающий момент появилась информация о том что 14 танков РФ пошли от Енакиево к Углегорску", - отметил он.

Семенченко отметил, что Иса Мунаев вместе со своими бойцами - батальоном "имени Джохара Дудаева" - прибыл в Дебальцево в качестве подкрепления.

"Он прибыл в Дебальцево с своими бойцами. В батальон Исы выходили нохчи, русские, украинцы, грузины. Мало оружия , но много духа", - добавил комбат.

Точные обстоятельства его гибели пока неизвестны.

Информацию о гибели Исы Мунаева подтвердил и народный депутат Украины Борис Филатов. "Позвонила Амина Окуева. Говорит: "Да, Иса, погиб. Это правда. Ценой своей жизни не дал замкнуть окружение", - написал он на своей странице в Facebook.

Филатов подчеркнул, что Мунаев "отдал свою жизнь за Украину и каждого из нас".