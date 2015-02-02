На Донбассе погиб "личный враг Путина" Иса Мунаев
Украинские нардепы сообщают, что Мунаев ценой своей жизни не дал замкнуть котел вокруг Дебальцево.
На Донбассе погиб "личный враг Путина", бригадный генерал вооруженных сил ЧРИ Мунаев Иса.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины, командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.
По словам Семенченко, в Дебальцево назревал очередной котел - террористы и войска РФ пытались прорвать линию ротных опорных пунктов в районе Чернухино.
Читайте такжеВ штабе АТО опровергли предположения о котле вокруг Дебальцево
"Работали грады, выходили танки на прямую наводку, работали минометы, постоянные атаки на опорные пункты стали беспрерывными. Сказки о "нашем контроле" над Углегорском закончились серьезными боями, в которых погибли 4 бойцов "Донбасса " и 12 воинов ВСУ. В решающий момент появилась информация о том что 14 танков РФ пошли от Енакиево к Углегорску", - отметил он.
Семенченко отметил, что Иса Мунаев вместе со своими бойцами - батальоном "имени Джохара Дудаева" - прибыл в Дебальцево в качестве подкрепления.
"Он прибыл в Дебальцево с своими бойцами. В батальон Исы выходили нохчи, русские, украинцы, грузины. Мало оружия , но много духа", - добавил комбат.
Точные обстоятельства его гибели пока неизвестны.
Информацию о гибели Исы Мунаева подтвердил и народный депутат Украины Борис Филатов. "Позвонила Амина Окуева. Говорит: "Да, Иса, погиб. Это правда. Ценой своей жизни не дал замкнуть окружение", - написал он на своей странице в Facebook.
Филатов подчеркнул, что Мунаев "отдал свою жизнь за Украину и каждого из нас".