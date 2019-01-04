В Черновцах попрощались с погибшим в зоне ООС сержантом Виталием Онуфрейчуком

Военный погиб в ноябре прошлого года, попав под минометный обстрел. Его тело не привозили в Черновцы в течение длительного времени в связи с тем, что оно сильно обгорело и была необходимость проведения ДНК-экспертизы.

В Черновцах более 100 местных жителей приняли участие в церемонии прощания с сержантом 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Виталием Онуфрейчуком, который в ноябре прошлого года погиб в зоне проведения операции Объединенных сил.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром панихида по погибшему бойцу состоялась в церкви Рождества Пресвятой Богородицы и Св. Антония на улице Капелланской, после чего тело военнослужащего привезли на Центральную площадь Черновцов.

Присутствующие на церемонии прощания студенты, волонтеры, чиновники и общественные деятели приносили к гробу погибшего цветы и венки и на коленях провожали военного в последний путь.

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После этого тело бойца отвезли на Центральное кладбище в селе Годилов, где его и похоронили.

Как сообщал УНИАН, Онуфрейчук погиб 17 ноября 2018 года, попав под минометный обстрел, выполняя боевое задание. По информации областного военного комиссариата, тело погибшего не привозили в Черновцы в течение длительного времени в связи с тем, что оно сильно обгорело и была необходимость проведения ДНК-экспертизы.

Справка УНИАН. Виталий Онуфрейчук родился 22 апреля 1981 года. С 2001 по 2002 год служил в Косово в составе миротворческой бригады, с 2001 по 2006 год - в составе элитной военной бригады.

С 2016 года служил по контракту в зоне проведения антитеррористической операции командиром 2-го отделения 2-го взвода 1-й роты 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.