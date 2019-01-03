Оккупационные войска один раз нарушили режим тишины

В результате обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

В течение суток, в период с 00:00 до 18:00, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

Читайте такжеОккупанты по собственной вине понесли потери на Донбассе

Как сообщает в Facebook пресс-центр Объединенных сил, при этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем в районе хутора Вольный на Луганском направлении", - сказано в сводке.

Кроме того, отмечается, что в результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

"Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии разграничения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - отметили в пресс-центре.