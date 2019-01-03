Первая потеря ВСУ на Донбассе в 2019 году: названо имя погибшего военного

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

1 января в зоне ООС погиб военнослужащий 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Николай Голубев.

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"Вчера, 1 января, в результате минометного обстрела погиб наш земляк Николай Олегович Голубев. Весть о потере пришла сегодня. У бойца осталась мать и отец. Когда похоронят Николая, еще неизвестно. Пока идет сбор необходимых документов", - рассказала ye.ua координатор Центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар.

Николай Олегович Голубев родился в 1998 году в городе Волочиск Хмельницкой области. Служил в 108-м отдельном горно-штурмовом батальоне 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Как сообщалось, за прошедшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил, ни один украинский военнослужащий не пострадал.