Оккупанты по собственной вине понесли потери на Донбассе

Сегодня враг огонь не открывал.

За прошедшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил, ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Как сообщает пресс-центр Объединенных сил, случаи применения противником вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксированы.

«Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Вольный, населенного пункта Станица Луганская на Луганском направлении, а также вблизи поселка Опытное на Донецком направлении и населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении», - сказано в сводке.

Читайте такжеБоевики 4 раза нарушили режим тишины - штаб

Кроме вышеупомянутого оружия, в районе поселка Пески на Донецком направлении зафиксирована работа вражеского снайпера.

За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

В ответ на обстрелы противника украинские военные принимали адекватные меры.

По данным разведки, 2 января из-за неосторожного обращения с оружием один оккупант погиб и трое получили ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

«Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий полного прекращения огня», - отмечается в сводке.