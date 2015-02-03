Боевики не прекращают накрывать огнем из артиллерии Пески

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, ночью на Донецком направлении из “Градов” обстреливались поселка Невельское и Водяное, из минометов дважды огонь велся по Красногоровке и Пескам.

"Практически не прекращался огонь террористов по поселку Тоненькое, которое претерпело ударов вражеской артиллерии четыре раза. Под обстрел попали также Пески, Водяное и Невельское. Последний был обстрелян также минометами", - отметили в сообщении.

Также из стрелкового оружия террористы дважды вели огонь по Верхнеторецкому.

"На Дебальцевском направлении из автоматических гранатометов было обстреляно наши позиции в районе поселка Новгородское, из минометов огонь снова велся по окрестностям Дебальцево, из стрелкового оружия претерпела обстрелов Новогригорьевка", - сообщает пресс-центр.

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"Пренебрегая любыми правилами ведения боевых действий, преступники снова обстреливали населенные пункты, где живут мирные люди. В очередной раз “Грады” террористов “накрывали” многострадальный поселок Пески, огонь по которой не прекращается ни днем ни ночью", - отмечается в сообщении.

Кроме того, с помощью артиллерии преступники нанесли удар по поселку Гранитное.

"Пользуясь тем, что украинские воины не обстреливают населенные пункты, где проживают мирные граждане, террористы во время обстрелов опять располагали свою артиллерию, минометы и “Грады” непосредственно в подконтрольных им и поселках и городах", - отмечается в сообщении.