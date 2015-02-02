Канада передала украинским военным зимнюю униформу и обувь

Сегодня министр обороны Степан Полторак и посол Канады в Украине Роман Ващук презентовали его, сообщает радио "Свобода". В общем получено около 30 тыс. комплектов зимней формы и 70 тыс. пар обуви.

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По словам министра обороны, часть оборудования уже доставлена военным, которые сейчас находятся в зоне АТО, остальное получат недавно мобилизованы военные.

Посол Канады Роман Ващук отметил, что это только первый этап помощи. По его словам, канадское правительство уже выделило средства на индивидуальные аптечки для украинских военных, разрабатывается проект финансирования мобильного госпиталя.

Получение и распределение гуманитарной помощи между различными воинскими частями происходило в сотрудничестве и под контролем волонтеров. Всего было получено 3 партии с зимним обмундированием для украинских военных. Последняя поставка состоялась 29 января.