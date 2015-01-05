Канада отправила в Одессу два корабля с экипировкой для украинских военных

Об этом заявил советник президента и министра обороны Украины Юрий Бирюков, сообщают Подробности.

"Два корабля с помощью из Канады завтра зайдут в Одесский морской порт", - сообщил Бюрюков.

Бирюков подчеркнул, что прибывающая иностранная помощь распределяется между участниками АТО под строгим контролем волонтеров.

Партия помощи из Канады, которая прибыла в Украину в середине ноября, "была оприходована поединично" под контролем волонтеров, была доставлена в 93-ю механизированную бригаду и выдана бойцам в присутствии представителя канадского посольства.

Читайте такжеКанада направила фрегат в Средиземное море мониторить украинский кризис

Бирюков сообщил, что прибытие третьей партии канадской помощи ожидается 14-16 января.

Как сообщалось, 30 ноября в Киев прибыл самолет с первой военной помощью от Канады, который доставил защитное снаряжение, медикаменты и теплую одежду для военнослужащих.

Канада планирует отправить в Украину военную помощь на общую сумму 11 млн долларов.