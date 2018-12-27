Сутки на Донбассе: ВСУ ликвидировали двух боевиков в ответ на вражеские обстрелы

В течение минувших суток ни один украинский военный не пострадал.

В течение минувших суток, 26 декабря, российские оккупационные войска на востоке Украины 7 раз нарушили режим прекращения огня. По данным разведки, в ходе боевых действий двое оккупантов были уничтожены и один ранен.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, за сутки зафиксирован один случай применения врагом вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. В частности, боевики осуществили обстрел из минометов калибра 82 мм позиций ОС в районе населенного пункта Гнутово.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Красногоровка, Луганское, Пески на Донецком направлении и в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

В течение минувших суток ни один украинский военный не пострадал. Для подавления огневых провокаций противника, обороняющиеся подразделения применяли дежурные огневые средства.

В течение текущих суток, 27 декабря, враг открыл огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Пищевик на Мариупольском направлении.

Потерь среди военнослужащих ОС в течение текущих суток нет.