США будут продолжать санкции против РФ, пока она не вернет Украине Крым и Донбасс – госсекретарь

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США поддерживают усилия украинцев в отстаивании независимости своей страны и никогда не признают оккупацию Крыма Россией.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео отмечает, что США продолжат применять санкции против Российской Федерации, которая осуществляет агрессию против Украины, пока Россия не вернет Украине Крым, а также не выполнит Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом госсекретарь США сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Вашингтоне.

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"Во время Революции достоинства в 2014 году украинцы пожертвовали своими жизнями для защиты своей независимости и самоопределения. Они требовали, чтобы их правительство сохраняло европейский курс и остановило очень распространенную коррупцию. Украинцы продолжают вести этот бой, развивая современное, демократическое и западное государство", - подчеркнул Помпео.

Он подчеркнул, что построение свободного государства с эффективным управлением является нелегкой задачей, но необходимо продолжать прилагать усилия.

"Соединенные Штаты поддерживают эти усилия и уважают результаты, которых вы добились на этот момент", - заявил Помпео.

"Дух мужества и настрой побуждают украинцев продолжать бороться, отстаивать государственный суверенитет, территориальную целостность перед лицом российской агрессии", - подчеркнул госсекретарь США.

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В связи с этим он заявил, что на этом пути Украина не имеет лучшего друга, чем Соединенные Штаты.

"Как мы четко дали понять в Крымской декларации, принятой летом этого года, - Соединенные Штаты никогда не смирятся с попыткой России аннексировать Крым. Мы продолжим принимать меры против России, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и вернет контроль над Крымом Украине", - подчеркнул Помпео.

Также он напомнил, что на прошлой неделе США ввели новые санкции против тех, кто поддерживал российскую агрессию в Украине.