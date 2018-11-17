США будут продолжать санкции против РФ, пока она не вернет Украине Крым и Донбасс – госсекретарь
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео отмечает, что США продолжат применять санкции против Российской Федерации, которая осуществляет агрессию против Украины, пока Россия не вернет Украине Крым, а также не выполнит Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом госсекретарь США сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Вашингтоне.
Читайте такжеУкраина готовит "мощный пакет санкций из-за псевдовыборов на Донбассе
"Во время Революции достоинства в 2014 году украинцы пожертвовали своими жизнями для защиты своей независимости и самоопределения. Они требовали, чтобы их правительство сохраняло европейский курс и остановило очень распространенную коррупцию. Украинцы продолжают вести этот бой, развивая современное, демократическое и западное государство", - подчеркнул Помпео.
Он подчеркнул, что построение свободного государства с эффективным управлением является нелегкой задачей, но необходимо продолжать прилагать усилия.
"Соединенные Штаты поддерживают эти усилия и уважают результаты, которых вы добились на этот момент", - заявил Помпео.
"Дух мужества и настрой побуждают украинцев продолжать бороться, отстаивать государственный суверенитет, территориальную целостность перед лицом российской агрессии", - подчеркнул госсекретарь США.
Читайте такжеЕвросоюз введет санкции против пяти человек за "выборы" на оккупированном Донбассе - СМИ
В связи с этим он заявил, что на этом пути Украина не имеет лучшего друга, чем Соединенные Штаты.
"Как мы четко дали понять в Крымской декларации, принятой летом этого года, - Соединенные Штаты никогда не смирятся с попыткой России аннексировать Крым. Мы продолжим принимать меры против России, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и вернет контроль над Крымом Украине", - подчеркнул Помпео.
Также он напомнил, что на прошлой неделе США ввели новые санкции против тех, кто поддерживал российскую агрессию в Украине.