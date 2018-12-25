Боевики обстреляли поселок Пивденное на линии разграничения в Донецкой области

Информация о пострадавших или повреждениях уточняется.

Российско-оккупационные войска вчера обстреляли посёлок Пивденное на линии разграничения в Донецкой области с целью переложение вины за эти террористические действия на украинских военных.

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Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк сообщил во время брифинга.

По его словам, российско-оккупационные войска осуществляли подготовку к очередным обстрелам населенных пунктов на линии разграничения с целью переложения вины за эти террористические действия на украинских военных.

«Вчера, 24 декабря, зафиксирован очередное такое преступление со стороны российско-оккупационных войск: с 16.10 в течение 20 минут российские оккупанты осуществили обстрел населенного пункта Пивденное, где отсутствуют позиции украинских военных», - отметил пресс-секретарь.

Он сообщил, что противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по направлению шахты Гагарина в окрестностях временно оккупированной Горловки.

«Информация об обстоятельствах и повреждениях уточняется украинской стороной Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон», - добавил пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска 20 раз обстреляли позиции Объединенных сил, трое украинских военных получили ранения.