В Донецке в результате обстрела загорелся завод Ахметова (фото, видео)
00:38, 02 февраля 2015Война
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1 февраля в Ленинском районе Донецка в результате артобстрела загорелся завод Донецкгормаш, который входит в холдинг СКМ Рината Ахметова.
В Донецке в результате обстрела загорелся завод Ахметова / 062.ua
Как пишут очевидцы в соцсетях, в завод попало минимум 5 снарядов, передает ТСН.
Кроме того, пользователи соцсетей сообщают минимум о двух жертвах. Эта информация сейчас проверяется.
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