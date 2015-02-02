В Донецке в результате обстрела загорелся завод Ахметова (фото, видео)

00:38, 02 февраля 2015
Война
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1 февраля в Ленинском районе Донецка в результате артобстрела загорелся завод Донецкгормаш, который входит в холдинг СКМ Рината Ахметова.

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Как пишут очевидцы в соцсетях, в завод попало минимум 5 снарядов, передает ТСН.

Кроме того, пользователи соцсетей сообщают минимум о двух жертвах. Эта информация сейчас проверяется.

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