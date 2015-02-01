Геращенко: Боевики бросили 95% своей техники на взятие Дебальцево в котел

Об этом в Facebook написал советник главы МВД Антон Геращенко.

"Разведка знает, что боевики все свои силы сейчас бросили на блокирование и окружение Дебальцево. 95% танков и другой бронетехники брошены ими сейчас на Чернухино и Углегорск. Значит надо бить им в тылы и проводить отвлекающие маневры, пока они там слабые!", - написал он.

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По мнению Геращенко, для того чтобы сейчас удержать ситуацию нужно наносить контрудары по базам боевиков в Горловке, Стаханове и других опорных пунктах террористов, с которых они ведут наступление на Дебальцево.

"Российский Генштаб готовил операцию по захвату Дебальцевского узла я думаю с середины сентября прошлого года", - также написал он.