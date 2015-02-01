В Дебальцево в результате обстрела автобуса ранены 9 мирных жителей (видео)
17:15, 01 февраля 2015Война
1246 0
В Дебальцево обстреляли людей, которые собирались уехать из города, пострадавшие доставлены в горбольницу Артемовска.
REUTERS
Об этом в Facebook написал начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Сегодня, в Дебальцево в 14.50 в результате прямого попадания снаряда со стороны боевиков частично разрушено здание горисполкома по ул. Советской, 81. В настоящее время возле здания собирались мирные жители для последующего выезда из города. Ранены 9 человек, пострадавшие доставлены в горбольницу Артемовска. Погибших нет", - сообщил он.
В центре Дебальцево боевики расстреляли из "Градов" автобус
Читайте такжеИз-за обстрела Дебальцево и Дзержинска погибли 7 мирных жителей, 6 - ранены
Также в результате обстрела повреждено здание управления железной дороги и горотдела милиции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter