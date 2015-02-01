В Дебальцево в результате обстрела автобуса ранены 9 мирных жителей (видео)

Об этом в Facebook написал начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Сегодня, в Дебальцево в 14.50 в результате прямого попадания снаряда со стороны боевиков частично разрушено здание горисполкома по ул. Советской, 81. В настоящее время возле здания собирались мирные жители для последующего выезда из города. Ранены 9 человек, пострадавшие доставлены в горбольницу Артемовска. Погибших нет", - сообщил он.

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Также в результате обстрела повреждено здание управления железной дороги и горотдела милиции.