Яценюк: Из Дебальцево уже эвакуировали тысячу человек

Он отметил, что ночью дал поручение Государственной службе по чрезвычайным ситуациям срочно провести эвакуацию людей из города.

«Там сейчас работает шесть автобусов. Их постоянно обстреливают. Как только видят, что мы вывозим людей, начинают обстреливать», - добавил Яценюк.

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Однако, по словам премьера, пострадавших нет. За ночь вывезли 27 детей и 44 человека преклонного возраста, которые не могут самостоятельно передвигаться.

Яценюк обратился к министру обороны Украины Степану Полтораку обеспечить «прикрытие эвакуации людей из Дебальцево».

«Ситуация, конечно, очень сложная. Но в этой ситуации надо, чтобы все делали свою работу», - подчеркнул он.

Премьер-министр сообщил, что на следующей неделе состоится заседание Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, "чтобы всех еще раз проверить на выполнение поручений во всех регионах по гражданской обороне и безопасности граждан и взятии объектов под стражу».