Украинские военные пробились к защитникам Донецкого аэропорта и эвакуируют раненых

Силы АТО пробились к защитникам донецкого аэропорта и начали эвакуацию раненых.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Около 14:00 в Донецком аэропорту началось боестолкновение. Украинские военные проводят мероприятия огневого блокирования противника с целью эвакуации раненых из нового терминала. Террористы применяют все имеющиеся огневые средства, включая реактивную артиллерию - в 16.30 бандформирования обстреляли новый терминал с РСЗО БМ-21 "Град", - отметили в штабе.

"Наши военные пробились к защитникам аэропорта и начали эвакуацию раненых. В первую очередь вывозят тех, кто находится в тяжелом состоянии", - сообщили в пресс-центре.

Читайте такжеВ сети появилось видеообращение "киборгов" из Донецкого аэропорта: "Мы не отходим и отходить не собираемся"Вместе с тем террористы активно обстреливают позиции украинских войск, расположенных возле аэропорта населенных пунктов. В течение дня было обстреляно Опытное, Авдеевку, Пески, Гранитное, Марьинку, а с РСЗО "Град" - Тоненькое.

На других направлениях, вблизи населенных пунктов Трехизбенка, Крымское, Зайцево и Попасная, незаконные вооруженные формирования осуществляли обстрелы из артиллерии, танков и противотанковыми управляемыми ракетами.