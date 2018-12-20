Путин распереживался за украинцев на Донбассе: пообещал оказывать "помощь", чтобы людей "окончательно не съели и не порвали"
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет продолжать оказывать жителям временно оккупированных территорий Донбасса «гуманитарную и другую помощь», чтобы людей «окончательно не съели и не порвали».
Об этом он сказал, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН, сколько Россия тратит денег на оккупированный Донбасс, где под российским руководством наступила нищета, а граждане Украины стали рабами России.
«Мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, проживающим на этой территории, только для того, чтобы их окончательно не раздавили, не съели, не порвали, и будем это делать это дальше», - заявил Путин.
По его словам, страдания людей на временно оккупированных территориях Донбасса вызваны блокадой со стороны Украины.
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«Кто установил блокаду между Донбассом и остальной частью Украины? Россия это сделала? Это сделали украинские власти - ввели сплошную экономическую блокаду территории, которую они считают своей, и они стреляют по этим гражданам, которых считают своими, и там почти каждый день мирные люди гибнут», - сказал Путин.
Как сообщал УНИАН, Путин высказался о возможности обмена пленных украинских моряков. Заявил, что лидер организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук в Москве ставил вопрос об обмене украинских моряков, этот вопрос будет обсуждаться после завершения уголовного дела.
Напомним, в четверг, 20 декабря, в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В этом году аккредитовано рекордное число журналистов — около 1700.