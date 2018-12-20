Путин распереживался за украинцев на Донбассе: пообещал оказывать "помощь", чтобы людей "окончательно не съели и не порвали"

По мнению президента России Владимира Путина, страдания людей на временно оккупированных территориях Донбасса вызваны блокадой со стороны Украины.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет продолжать оказывать жителям временно оккупированных территорий Донбасса «гуманитарную и другую помощь», чтобы людей «окончательно не съели и не порвали».

Об этом он сказал, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН, сколько Россия тратит денег на оккупированный Донбасс, где под российским руководством наступила нищета, а граждане Украины стали рабами России.

«Мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, проживающим на этой территории, только для того, чтобы их окончательно не раздавили, не съели, не порвали, и будем это делать это дальше», - заявил Путин.

По его словам, страдания людей на временно оккупированных территориях Донбасса вызваны блокадой со стороны Украины.

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«Кто установил блокаду между Донбассом и остальной частью Украины? Россия это сделала? Это сделали украинские власти - ввели сплошную экономическую блокаду территории, которую они считают своей, и они стреляют по этим гражданам, которых считают своими, и там почти каждый день мирные люди гибнут», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, Путин высказался о возможности обмена пленных украинских моряков. Заявил, что лидер организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук в Москве ставил вопрос об обмене украинских моряков, этот вопрос будет обсуждаться после завершения уголовного дела.

Напомним, в четверг, 20 декабря, в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В этом году аккредитовано рекордное число журналистов — около 1700.