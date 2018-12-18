Также президент РФ Владимир Путин высказал обеспокоенность по поводу заявления руководства США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Президент России Владимир Путин призвал российских генералов учитывать «конфликт» на Донбассе при анализе военно-политической обстановки в мире.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на коллегии Минобороны РФ.

«В предстоящий период важно закрепить достигнутые успехи. При этом, конечно же, необходимо анализировать и учитывать развитие военно-политической обстановки в мире. Мы видим, что сложной остаётся ситуация на Ближнем Востоке, в Афганистане, на Корейском полуострове. В течение года продолжалось наращивание военной инфраструктуры НАТО вблизи наших границ. Не прекращается конфликт на юго-востоке Украины», - сказал Путин.

По его словам, серьёзную обеспокоенность вызывают и заявления руководства Соединённых Штатов Америки о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Такой шаг будет иметь самые негативные последствия, заметно ослабит региональную и глобальную безопасность. Фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространением оружия массового уничтожения», - считает Путин.

Он заявил, что в качестве предлога для одностороннего выхода из договора Соединённые Штаты используют уже привычный способ: бездоказательные обвинения России в нарушении обязательств по договору, который сами уже и нарушили, причём нарушили давно.

«Мы с вами хорошо знаем: размещение систем (ПРО) морского базирования «Иджис» в Румынии, а затем в Польше в ближайшее время – это прямое нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Потому что эти установки могут использоваться и, собственно говоря, на море, и используются для запуска ракет такого типа. Теперь они, в нарушение договора, появились на территории, на земле», - сказал Путин.

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При этом он признал, что с ДРСМД действительно есть определённые сложности.

«В нём не участвуют другие страны, обладающие ракетами средней и меньшей дальности. Но что мешает начать переговоры об их присоединении к действующему соглашению? Или приступить к обсуждению параметров нового договора?», - сказал Путин.

По его словам, в ответ на действия США Россия примет дополнительные меры по укреплению безопасности.

Как сообщал УНИАН, 20 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора. Договор, подписанный в 1987 году, призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России хранить, производить и испытывать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.

2 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия нарушает Договор по РСМД, и в Альянсе знают о новой российской ракетной системе 9М729.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США предъявили России 60-дневный ультиматум на возобновление выполнения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.