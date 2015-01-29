Всю ночь боевики обстреливали Донецк из артиллерии: погибли 3 мирных жителя, еще 10 - ранены

Ночь в Донецке прошла напряженно, под массированным артобстрелом боевиков оказались Куйбышевский и Петровский районы города.

Об этом сообщается на сайте Донецкой городской администрации.

Вследствие обстрелов боевиками погибли 3 мирных жителя, ранены – 10.

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В результате попадания снаряда повреждены и разрушены несколько домов, хозяйственных построек, повреждены коммуникации города.

По состоянию на 9.30 29 января периодически слышна работа тяжелой артиллерии.