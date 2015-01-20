Боевики начали артобстрел жилых кварталов Авдеевки, один человек ранен
10:10, 20 января 2015Общество
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Боевики начали артобстрел жилых кварталов Авдеевки, в результате чего один человек получил ранение.
Боевики начали обстреливать Авдеевку / Фото УНИАН
Об этом сообщил начальник Главного управления МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в соцсети.
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"Террористы начали артобстрел Авдеевки. Попадания в многоэтажные жилые дома на улице Молодежная. В больницу с ранениями поступила женщина", - отметил он.
"На месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского горотдела милиции", - добавил Вячеслав Аброськин.
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