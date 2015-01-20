Боевики начали артобстрел жилых кварталов Авдеевки, один человек ранен

Об этом сообщил начальник Главного управления МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в соцсети.

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"Террористы начали артобстрел Авдеевки. Попадания в многоэтажные жилые дома на улице Молодежная. В больницу с ранениями поступила женщина", - отметил он.

"На месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского горотдела милиции", - добавил Вячеслав Аброськин.