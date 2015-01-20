Боевики начали артобстрел жилых кварталов Авдеевки, один человек ранен

10:10, 20 января 2015
Общество
2233 0

Боевики начали артобстрел жилых кварталов Авдеевки, в результате чего один человек получил ранение.

Боевики начали обстреливать Авдеевку / Фото УНИАН

Об этом сообщил начальник Главного управления МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в соцсети.

Читайте такжеНаблюдатели ОБСЕ из-за обстрелов покинули Авдеевку

"Террористы начали артобстрел Авдеевки. Попадания в многоэтажные жилые дома на улице Молодежная. В больницу с ранениями поступила женщина", - отметил он.

"На месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского горотдела милиции", - добавил Вячеслав Аброськин.

Post by Vyacheslav Abroskin.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter