"Русская служба BBC" показала секретную тренировочную базу для боевиков Донбасса в Петербурге (видео)

"Русская служба BBC" показала секретную тренировочную базу в Санкт-Петербурге, где проходят начальную военную подготовку боевиков, которые затем отправляются воевать в восточную Украину.

Фильм был опубликован на YouTube вчера вечером, 27 января.

База, принадлежащая "Русскому имперскому движению", якобы расположена в подвале многоквартирного дома на окраине Петербурга. Точный адрес не называется, однако в сообществе "РИД" во "ВКонтакте" есть адрес, по которому рекомендуется обращаться, чтобы "помочь русским Новороссии" - Санкт-Петербург, ул. Дрезденская, д.20, (военно-спортивный клуб "Резерв", м. Удельная), отмечает издание Слон.

"Русская служба BBC" отмечает, до них ни одному журналисту не удавалось осуществить съемку на территории тренировочной базы, хотя, непосредственно занятия им снимать запретили.

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Один из так называемых "добровольцев", назвавшийся Русланом Стародубовым, говорит, что здесь проходят занятия по боевой акробатике, ближнему и ножевому бою, а в соседнем помещении есть тир.

"Мы не получаем поддержки, но нам, скажем так, не мешают работать, — рассказал Стародубов об отношениях с местными властями. — Не дают делать очень многое, так как если мы организуемся как организация — у нас будет присяга, будет устав — нас можно будет обвинить в экстремизме".

Далее в документальном фильме события происходят на оккупированной боевиками территории Донбасса, где боевики открыто заявляют о том, что они россияне, и один из них даже демонстрирует паспорт.

"Граждане России вовлечены здесь во все сферы жизни. Они не только воюют на стороне "ополченцев" и защищают их, но и пытаются придать им видимость законности", - говорит корреспондент.

Также в сюжете отмечается, что все церкви, кроме православной, подверглись гонениям. И как заявил протестантский пастор, четверых прихожан боевики пытали и очень сильно избили, затем, якобы "отпустив", расстреляли их автомобиль, никому из них выжить не удалось.