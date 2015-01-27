При зачистке блокпоста найдены без вести пропавшие бойцы ВСУ - волонтер

Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Татьяна Рычкова.

"Берсеркеры - 25-я зачистили блокпост и шахту, расширив границы контроля территории на 2 километра. Найдены наши безвести пропавшие бойцы. Из них много моих друзей, соболезную семьям. Я знаю, как это тяжело. Держитесь, они всегда останутся с вами", - написала Рычкова.

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