При зачистке блокпоста найдены без вести пропавшие бойцы ВСУ - волонтер
22:41, 27 января 2015Война
45748 0
При зачистке блокпоста найдены без вести пропавшие бойцы ВСУ.
При зачистке блокпоста найдены без вести пропавшие бойцы ВСУ / show.7ya.ru
Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Татьяна Рычкова.
"Берсеркеры - 25-я зачистили блокпост и шахту, расширив границы контроля территории на 2 километра. Найдены наши безвести пропавшие бойцы. Из них много моих друзей, соболезную семьям. Я знаю, как это тяжело. Держитесь, они всегда останутся с вами", - написала Рычкова.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter