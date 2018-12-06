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Террорист Губарев вернулся в Донецк и рассказал, где живут сбежавшие из "ДНР" соратники Захарченко

14:56, 06 декабря 2018
Война
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Тимофеев сбежал из &quot;ДНР&quot; / Скриншот

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В интервью подконтрольному террористам ресурсу он прокомментировал возможность возвращения в ОРДО беглых соратников ликвидированного Александра Захарченко, пишет "DonPress".

Речь идет об экс-"министре доходов и сборов" Александре "Ташкенте" Тимофееве и экс-советнике Захарченко Александре Казакове.

"Штаб-квартира этих людей находится в поселке Лапино Московской области, пусть она там и остается", - рассказал Губарев.

Ранее сообщалось, что так называемый "министр доходов "ДНР" Александр Тимофеев, а также Александр Казаков, бывший "советник" Захарченко, после того, как покинули псевдореспублику,  начали искать поддержку в Москве.

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Теги: #ДНР#Москва#Захарченко#министр ДНР Тимофеев