Террорист Губарев вернулся в Донецк и рассказал, где живут сбежавшие из "ДНР" соратники Захарченко

После ликвидации Захарченко Тимофеев и Казаков сбежали в РФ.

Экс-"народный губернатор" Донбасса Павел Губарев после неудачной попытки участия в "выборах" ОРДЛО вернулся в оккупированный Донецк.

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В интервью подконтрольному террористам ресурсу он прокомментировал возможность возвращения в ОРДО беглых соратников ликвидированного Александра Захарченко, пишет "DonPress".

Речь идет об экс-"министре доходов и сборов" Александре "Ташкенте" Тимофееве и экс-советнике Захарченко Александре Казакове.

"Штаб-квартира этих людей находится в поселке Лапино Московской области, пусть она там и остается", - рассказал Губарев.

Ранее сообщалось, что так называемый "министр доходов "ДНР" Александр Тимофеев, а также Александр Казаков, бывший "советник" Захарченко, после того, как покинули псевдореспублику, начали искать поддержку в Москве.