Боевики вчера били по ВСУ на всех направлениях: в ход шло запрещенное оружие, один военный погиб

В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и трое – получили ранения.

На протяжении прошлых суток, 4 декабря, российские оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. В частности, зафиксировано 7 случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

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Как сообщает пресс-центр штаба ООС, противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, зафиксирована активность вражеского снайпера.

«Российские оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Авдеевка, Пески, Славное, Тарамчук, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Старогнатовка, Водяное и Широкино.

Огневому воздействию из минометов 82-го калибра подверглись опорные пункты наших войск вблизи Крымского, Песков, Новозвановки, Широкино и Водяного, что на Приазовье, а возле Луганского зафиксирован еще и огонь из минометов калибра 120 мм. Защитники Красногоровки были обстреляны противотанковыми управляемыми ракетами, а защитники Троицкого и Водяного – из вооружения боевых машин пехоты», – говорится в сообщении.

В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и трое – получили ранения.

С начала суток враг обстрелял позиции ВСУ на подступах к Тарамчуку. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь не допущено.

По данным разведки, 4 декабря, 2 оккупанта были уничтожены и еще 5 – ранены.