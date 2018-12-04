Боевики вчера били по всем направлениям: ВСУ ответили уничтожением трех оккупантов

Трое российских оккупантов были уничтожены, а еще трое – ранены.

3 декабря оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в частности, зафиксировано и 4 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

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Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Степное, Авдеевка, Водяное, Славное, Чермалык, Водяное, что на Приазовье, и Гнутово. «Здесь российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По опорным пунктам Объединенных сил возле Крымского оккупанты дважды применили минометы калибра 82 мм, а оборонительные укрепления вблизи Песков противник обстрелял из минометов 120-го калибра», – говорится в сообщении.

В ходе боевых действий ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил.

Обороняющиеся подразделения приняли адекватные меры для подавления огневой активности боевиков.

По данным разведки, 3 декабря трое российских оккупантов были уничтожены, а еще трое – ранены.

Сегодня оккупанты огонь в направлении позиций ВСУ не открывали.