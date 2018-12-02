Полная тишина на Донбассе: боевики не открывали огонь по позициям украинских военных
19:29, 02 декабря 2018Война
275 0
Ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил остается под контролем украинских военных, заявили в штабе.
Иллюстрация \ REUTERS
В течение текущих суток, по состоянию на 18.00, боевики не открывали огонь в направлении оборонительных укреплений Объединенных сил.
Читайте такжеБоевики понесли значительные потери на Донбассе
Об этом сообщает пресс-цент штаба Операции Объединенных сил в вечерней сводке.
«Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных - наши подразделения надежно удерживают занимаемые рубежи, находятся в готовности к любым изменениям и совершенствуют оборонительные позиции», - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter