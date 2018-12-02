Полная тишина на Донбассе: боевики не открывали огонь по позициям украинских военных

Ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил остается под контролем украинских военных, заявили в штабе.

В течение текущих суток, по состоянию на 18.00, боевики не открывали огонь в направлении оборонительных укреплений Объединенных сил.

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Об этом сообщает пресс-цент штаба Операции Объединенных сил в вечерней сводке.

«Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных - наши подразделения надежно удерживают занимаемые рубежи, находятся в готовности к любым изменениям и совершенствуют оборонительные позиции», - говорится в сообщении.